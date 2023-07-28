В городе Миллерово за курение и дебош с поездов сняли двух пассажиров

Нарушителями оказались жители Ставропольского края и Воронежской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На ж/д станции в городе Миллерово за один день с поездов сняли двух пассажиров, для этого к составам вызывали наряды полиции, сообщает пресс-служба УТ МВД по СКФО.

Так, первого нарушителя - 54-летнего жителя Ставропольского края - попросили покинуть поезд «Москва - Нальчик». Начальник поезда пояснил, что мужчина курил в тамбуре.

Второго нарушителя - 38-летнего жителя Воронежской области - задержали за дебош. Крики и нецензурные ругательства пугали людей на маршруте «Калининград - Адлер».

Обоих мужчин увезли в дежурную часть. Там в их отношении были составлены протоколы по административным статьям «Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях» (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ) и «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ).

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