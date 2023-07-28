Программа «Ипотека для отличников» помогает привлекать в Ростовскую область квалифицированные кадры

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» принял участие в круглом столе «Ипотека для отличников», который прошел в Ростове-на-Дону 27 июля. Об успехах и преимуществах реализации этой программы в рамках мероприятия рассказал начальник Управления розничного кредитования Николай Парамонов.

Программа «Ипотека для отличников» под 1% годовых была инициирована Правительством Ростовской области в целях привлечения квалифицированных кадров в регион. Программа доступна для граждан, получивших с 2021 года диплом о высшем образовании с отличием по медицинской или педагогической специальности.

Льготная ипотека предоставляется на покупку жилья в новостройках сроком до 20 лет в форме ежемесячной бюджетной субсидии, которая будет поступать в течении первых 10 лет обслуживания кредитного договора. Стоимость жилья, приобретаемого по программе — не более 6 миллионов рублей.

Наравне с «Ипотекой для отличников» банк «Центр-инвест» успешно реализует все государственные программы по повышению доступности ипотечного кредитования, а также предлагает широкую линейку собственных ипотечных кредитов для поддержки молодых специалистов социально-значимых профессий.

Начальник Управления розничного кредитования «Центр-инвеста» Николай Парамонов. Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

- Социальная ответственность банка проявляется, в первую очередь, в доступности и прозрачности условий кредитования. Честные процентные ставки, отсутствие обязательного страхования и индивидуальный подход — это то, что всегда выгодно отличает кредиты в «Центр-инвесте», — прокомментировал Николай Парамонов.

Ипотечные программы банка традиционно занимают топовые места в стране. Так «Сельская ипотека» банка «Центр-инвест» находится на 2-м месте в рейтинге лучших программ по расчетам аналитического департамента «Выберу.ру» за июль 2023 года.

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