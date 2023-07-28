В Батайске иномарка Audi A4 протаранила ограждение спортплощадки и жилой дом

Машина получила механические повреждения. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

В Батайске, на улице Талалихина, иномарка Audi A4 протаранила ограждение спортплощадки, а потом врезалась в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла сегодня, 28 июля, около полуночи. Известно, что за рулем авто находился 31-летний мужчина, с ним все в порядке. Машина получила механические повреждения.

- В отношении водителя составили протоколы по статьям «Управление ТС без прав» (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ) и «Несоблюдение требований о обязательном страховании» (ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ). За нарушения грозят штрафы, - рассказали в УГИБДД.

Сейчас причины случившегося выясняют сотрудники полиции.

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