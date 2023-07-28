Жителей Новочеркасска и Ростова ожидает потепление в конце недели

Солнечная погода продержится в воскресенье и понедельник Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону и Новочеркасске уже с воскресенья, 30 июля, ожидается небольшое потепление. Об этом можно судить по таблице температур.

В воскресенье синоптики обещают солнечную погоду, она продержится в понедельник и во вторник, 31 июля и 1 августа.

2 и 3 августа снова возможно понижение температуры, но уже с 4 числа вернется летняя жара.

В конце июля, а также в первой декаде августа средние дневные значения будут колебаться от +25 до +35 градусов, по ночам прогнозируют от +19 до +24 градусов.

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