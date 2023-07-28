Ростовская область поднялась на второе место в рейтинге цифровой трансформации

«Цифровая зрелость» Ростовской области во втором квартале 2023 года составила 85,8 % Фото: Анастасия ОСИПОВА

Ростовская область заняла второе место среди регионов России по уровню цифровой трансформации. Ранее донской регион занимал седьмую строку списка, сообщил заместитель губернатора Артем Хохлов.

Эксперты оценили цифровое развитие территорий по 14 показателям, в частности по работе платформы обратной связи и госпабликов, а также импортонезависимости ПО.

- «Цифровая зрелость» Ростовской области во втором квартале 2023 года составила 85,8 %. Мы нацелены на лидирующие позиции, - подчеркнул Артем Хохлов.

По данным властей, сейчас на Дону действует стратегия цифровой трансформации отраслей экономики, соцсферы и государственного управления, утвержденная губернатором Василием Голубевым.

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