Губернатор Ростовской области сообщил о надежной работе систем ПВО в регионе

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области система ПВО работает надежно, военные уже сбили несколько ракет. Об этом в Санкт-Петербурге, на форуме «Россия - Африка», рассказал губернатор Василий Голубев, сообщает агентство РИА Новости.

- Надежно работает система ПВО. У нас было несколько ситуаций, когда система срабатывала, и ракеты не достигали своей цели. Обошлось без жертв и разрушений. Это постоянная работа, но вопрос больше к военным, - сказал губернатор Василий Голубев.

Напомним, накануне стало известно, что на одном из полей в Тацинском районе произошел пожар. По неподтвержденным данным, на участок сельхозземли могла упасть ракета.

Добавим, губернатор Василий Голубев сейчас находится на форуме «Россия - Африка», который должен завершиться сегодня, 28 июля.

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