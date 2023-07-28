Губернатор Ростовской области сообщил о надежной работе систем ПВО в регионе

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области
В Ростовской области система ПВО работает надежно, военные уже сбили несколько ракет. Об этом в Санкт-Петербурге, на форуме «Россия - Африка», рассказал губернатор Василий Голубев, сообщает агентство РИА Новости.
- Надежно работает система ПВО. У нас было несколько ситуаций, когда система срабатывала, и ракеты не достигали своей цели. Обошлось без жертв и разрушений. Это постоянная работа, но вопрос больше к военным, - сказал губернатор Василий Голубев.
Напомним, накануне стало известно, что на одном из полей в Тацинском районе произошел пожар. По неподтвержденным данным, на участок сельхозземли могла упасть ракета.
Добавим, губернатор Василий Голубев сейчас находится на форуме «Россия - Африка», который должен завершиться сегодня, 28 июля.
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