На Юге России и Северном Кавказе в 2023 году женщины стали чаще открывать свой бизнес

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Аналитики провели анализ свыше 70 тысяч ИП и ООО, которые были открыты с помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, и пришли к выводу, что за первую половину этого года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года соотношение женщин и мужчин в бизнесе Юга России и СКФО выросло на 2% (44% и 56% соответственно).

Больше всего количество женщин, зарегистрировавших свой бизнес, увеличилось в Адыгее – на 9% и Калмыкии – на 7%. Также в ТОП-5 вошли Крым и Дагестан – на 6%, Ростовская область и Чечня – по 5%.

Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков

- Сбер в партнёрстве с платформой «Деловая среда» комплексно помогает жителям Юга России и СКФО в обучении и в максимально комфортном открытии бизнеса. В наших регионах традиционно быстро растут оптовая и розничная торговля, транспорт, строительство и операции с недвижимостью. В первом полугодии на них пришлось суммарно более 90% регистраций бизнеса. Отмечу и ещё один тренд: почти половина открывающих своё дело — это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, - отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Также исследование показало, что 90% предпринимателей Юга России и СКФО сделали выбор в пользу регистрации ИП. И только 10% открыли ООО.