ДГТУ и Сейшельские Острова развивают взаимовыгодное сотрудничество

Фото:​ пресс-служба ДГТУ

Донской государственный технический университет заключил договор о сотрудничестве с компанией Seaweed Seychelles, которая располагается на Сейшельских Островах. Она производит средство культивации почвы и стимулятор роста сельскохозяйственных растений. Договор был заключен 28 июля на саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.

Согласно договору стороны договорились о проведении научно-технических исследований, совместном участии в международных программах, повышении качества образовательных услуг. Также будут налажены двусторонние академические контакты и обмен информацией, запущены совместные проекты, в том числе, образовательные и культурные.

– Особое место в международной активности вуза занимает сотрудничество с Сейшельскими Островами, – подчеркнул ректор ДГТУ Бесарион Месхи. – Нас уже связывают несколько реализуемых проектов. Уверен, что теперь наше взаимодействие выйдет на новый уровень.

Напомним, что в рамках российско-сейшельского сотрудничества факультет «Агропромышленный» реализовал совместное исследование в сфере стимуляции всходов сельскохозяйственных культур. Как отметил декан факультета Дмитрий Рудой, проведенный уникальный модельный эксперимент по изучению свойств жидкого стимулятора роста, предоставленного сейшельской стороной, показал достойные результаты. Примененный препарат будет предложен партнерам для использования в Ростовской области.

Кроме того, совместно с сейшельскими партнерами вуз реализует проект «Медиаэкспедиция «Россия – Сейшелы». Мероприятие направлено на создание и распространение молодежного контента на основе изучения культуры и традиций Сейшельских Островов, города-побратима Ростова-на-Дону.