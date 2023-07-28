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НовостиОбщество28 июля 2023 14:37

В Таганроге на месте взрыва работают 60 спасателей

Кроме того, к месту прибыло 17 единиц техники
Екатерина ЖУКОВА
От взрыва вылетели рамы в окнах и балконах трехэтажки. Фото: телеграм Василия Голубева.

От взрыва вылетели рамы в окнах и балконах трехэтажки. Фото: телеграм Василия Голубева.

В Таганроге на место взрыва прибыли 60 спасателей и 17 единиц техники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

- В медучреждения доставлены 9 человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести, – комментирует ситуацию губернатор Ростовской области Василий Голубев.

От взрыва пострадала территория Таганрогского художественного музея. У здания разрушились стена и крыша, нанесены повреждения гаражам и хозяйственным постройкам. Известно, что от взрыва вылетели рамы в окнах и балконах трехэтажки, которая находилась неподалеку.

Напомним, что о жертвах в Таганроге не сообщается.

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