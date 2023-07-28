Стали известны последствия после поражения второй ракеты в Азовском районе

Осколки разлетелись по земле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После падения второй ракеты в Азовском районе Ростовской области по земле разлетелись осколки. В воздухе работает ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Напомним, первая ракета была поражена в Таганроге, но осколки упали на жилой дом. Сейчас последствия ликвидируют 60 спасателей, привлечено 17 единиц спецтехники.

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