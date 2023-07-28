После взрыва в больницы Таганрога доставлены 12 человек

Сейчас на месте, где произошел взрыв, дежурят службы. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

После взрыва в Таганроге в медицинские учреждения города доставлены 12 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава региона Василий Голубев.

- Всего в медучреждения города доставлены 12 человек, из них двое от госпитализации отказались, девять человек госпитализировано, еще одного обследуют медики, – прокомментировал губернатор ростовской области Василий Голубев.

В больницу поступила женщина, госпитализированная с черепно-мозговой травмой. Медики оказали ей соответствующую помощь и провели операцию.

Сейчас на месте, где произошел взрыв, дежурят две бригады скорой помощи.

Известно, что детей среди пострадавших нет.

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