После взрыва в больницы Таганрога доставлены 12 человек

Сейчас на месте, где произошел взрыв, дежурят службы. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.
После взрыва в Таганроге в медицинские учреждения города доставлены 12 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава региона Василий Голубев.
- Всего в медучреждения города доставлены 12 человек, из них двое от госпитализации отказались, девять человек госпитализировано, еще одного обследуют медики, – прокомментировал губернатор ростовской области Василий Голубев.
В больницу поступила женщина, госпитализированная с черепно-мозговой травмой. Медики оказали ей соответствующую помощь и провели операцию.
Сейчас на месте, где произошел взрыв, дежурят две бригады скорой помощи.
Известно, что детей среди пострадавших нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Все завалено, в земле — «воронка»: опубликованы фото с места взрыва в центре Таганрога
Власти показали фото с места взрыва в центре Таганрога (подробнее)