Губернатор Василий Голубев прокомментировал взрыв в Таганроге

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Василий Голубев прокомментировал взрыв, который произошел в Таганроге 28 июля. Глава региона опубликовал пост в Telegram.

- В центре Таганрога, по адресу переулок Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов Сад» взорвалась, предположительно, ракета. На месте работают спасатели. Информация об ущербе уточняется, - написал Василий Голубев.

Добавим, к этому моменту уже известно, что над городом была сбита украинская ракета. Об этом проинформировали в Минобороны России.

Известно, что обломки снаряда повредили несколько зданий, пострадали люди. По состоянию на 18 часов, в больницы доставили 12 человек, двое из них отказались от госпитализации. 9 человек положили в больницу, еще одного обследуют медики.

Одному из госпитализированных с черепно-мозговой травмой провели операцию. Детей среди пострадавших нет.

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