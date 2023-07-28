В региональном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Таганроге

Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве здравоохранения Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Таганроге 28 июля. Ранее губернатор региона сообщил, что травмы средней и легкой степени тяжести получили 15 человек.

По данным Минздрава, в медучреждения обратились 13 человек. Десять пациентов были госпитализированы. В состоянии средней тяжести находятся девять, один — в послеоперационной палате.

— На месте происшествия дежурят две бригады скорой медицинской помощи. Детей среди пострадавших нет, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, взрыв в Таганроге прогремел около 16 часов 28 июля. В Мнистерстве обороны сообщили, что военные вычислили и сбили украинскую ракету в небе над городом. Осколки упали на территорию в районе Таганрогского художественного музея на переулке Лермонтовском. У самого учреждения разрушены стена и кровля. Повреждены близлежащие хозяйственные постройки и гаражи.

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