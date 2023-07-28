Житель Таганрога рассказал, что горожане относятся с пониманием к происходящему

Сейчас в доме Василия Афанасьевича есть свет, газ и вода, работает интернет и сотовая связь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Таганрога Василий Афанасьевич рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» о том, что горожане с пониманием относятся к событиям 28 июля.

– Да, взрыв случился, но мы отдаем отчет в том, что защитники Отечества стоят на страже наших жизней, жертв нет, так что все нормально, – рассказал собеседник.

В момент взрыва он находился дома на 8 этаже и ничего, кроме хлопка, не слышал. Говорит, что не было ни дрожания стекол, ни чего-то подобного. Правда, при этом добавил, что окна его квартиры выходят на противоположную от взрыва сторону, на море.

Сейчас в доме Василия Афанасьевича есть свет, газ и вода, работает интернет и сотовая связь.

– Лично я провожу этот вечер так же, как и сотни других, впрочем, как и мои соседи. В нашей жизни ничего не изменилось. Надеюсь, что и не изменится, – подытожил таганрожец.

Напомним, ЧП произошло 28 июля в центре города. По данным Минобороны, Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога.

После взрыва в Таганроге в больницу было доставлено 12 человек. Двое из них от госпитализации отказались. Одного пострадавшего сейчас обследуют медики, еще девять человек госпитализированы.

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