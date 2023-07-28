За два дня администрация Ростова проверила 30 культурно-развлекательных комплексов, где есть бассейны

Всего за два дня нарушения были выявлены на десяти объектах. ФОТО: пресс-служба администрации Ростова

В Ростове в пятницу, 28 июля, городская администрация продолжила проверку культурно-развлекательных комплексов, где есть открытые бассейны. Всего за два дня было проинспектировано 30 объектов досуга. Об этом сообщили на сайте ростовской администрации.

Сегодня были дообследованы еще четыре объекта. И только один из них соответствовал необходимым для сохранения жизни и здоровья посетителей требованиям. У остальных либо отсутствовал медперсонал, либо спасатели, либо не было помещения со специальным медицинским оборудованием.

Всего за два дня нарушения были выявлены на десяти объектах. Также было выдано семь предостережений.

– Все собранные материалы о выявленных нарушениях направлены в Роспотребнадзор для принятия соответствующих административных мер, - прокомментировал глава администрации Алексей Логвиненко.

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