В Ростовской области спасатели и пожарные в первом полугодии 28 тысяч раз выезжали на ЧС, помощь получили 4,5 тысячи человек

Также была проведена работа по профилактике пожаров и происшествий на водных объектах. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На Дону за первое полугодие пожарно-спасательные подразделения 28 тысяч раз выезжали на ЧС и оказали помощь 4,5 тысячам человек. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Также была проведена работа по профилактике пожаров и происшествий на водных объектах. Было проведено более 53 тысяч бесед с населением по этим темам. Также спасатели раздали более 72 тысяч памяток.

– Операторами-112 в первом полугодии принято и обработано почти два миллиона вызовов от граждан и гостей региона. Продолжается работа службы оперативной помощи-122, внедрен дополнительный номер 117 для консультирования граждан по вопросам мобилизации и службы по контракту, – говорится в сообщении.

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