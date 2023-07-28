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НовостиОбщество28 июля 2023 17:48

Подстанцию, питающую северные районы Ростовской области, реконструировали

Энергетики реконструировали подстанцию 220 кВ «Г-20»
Екатерина ПОПОВА
На подстанции были заменены вентильные разрядники на ограничители перенапряжения.

На подстанции были заменены вентильные разрядники на ограничители перенапряжения.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Энергетики отремонтировали подстанцию 220 кВ, которая питает северные районы Ростовской области. Об этом говорится на сайте донского правительства.

На подстанции были заменены вентильные разрядники на ограничители перенапряжения. Это должно защитить оборудование от грозового и коммутационного перенапряжений. Еще был установлен щит постоянного тока, аккумуляторная батарея и зарядно-выпрямительные устройства.

– Данное оборудование обеспечивает надежную работу систем защиты автоматики, аппаратуры дистанционного управления, аварийной и предупреждающей сигнализации в случае перебоев питания от трансформаторов собственных нужд. Срок службы новых устройств составляет до 30 лет, – говорится в сообщении.

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