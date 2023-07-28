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НовостиОбщество28 июля 2023 18:26

В центре Ростова на дорогу упала ветка

На Ворошиловском проспекте упавшая ветка перегородила дорогу
Екатерина ПОПОВА
Ветка затруднила проход горожанам. ФОТО: СКИБА Ангелина

Ветка затруднила проход горожанам. ФОТО: СКИБА Ангелина

В Ростове на проспекте Ворошиловском, 50, упала ветка прямо на пешеходную зону. Об этом сообщили читатели «КП – Ростов-на-Дону».

Судя по кадрам, ветка упала прямо на тротуар, чудом не задев окна жилого пятиэтажного дома. Однако она загородила горожанам путь. И, чтобы пройти дальше, людям приходится пробираться сквозь листву.

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