В Гуково во время дождя произошло ДТП

Травмы получили трое. ФОТО: УГИБДД по РО

В Гуково Ростовской области около шести вечера произошло ДТП на улице Колодезной. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Тагаз» не учел погодных условий и продолжил ехать на небезопасной скорости. В итоге он не справился с управлением и выехал на встречную полосу в том месте, где это было запрещено. После чего столкнулся со встречным «ВАЗом 21140».

В результате ДТП травмы получил водитель второй машины, а также его пассажиры. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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