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НовостиОбщество28 июля 2023 19:57

В Ростовской области водитель без прав сбил семилетнюю девочку

После аварии с водителем без прав в Ростовской области ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали
Екатерина ПОПОВА
Известно, что водитель ранее был судим. ФОТО: УГИБДД по РО

Известно, что водитель ранее был судим. ФОТО: УГИБДД по РО

В Ростовской области на автодороге «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Горняцкий - Ильинка» произошла авария с 33-летним водителем без прав и семилетней девочкой. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель без прав на машине «Хендай Акцент» наехал на семилетнюю девочку, которая вышла на проезжую часть в неположенном для пешеходов месте.

В итоге ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

О водителе известно, что он ранее был судим.

– В отношении водителя составлен административный материал. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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