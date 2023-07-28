В Ростовской области водитель без прав сбил семилетнюю девочку

Известно, что водитель ранее был судим. ФОТО: УГИБДД по РО
В Ростовской области на автодороге «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Горняцкий - Ильинка» произошла авария с 33-летним водителем без прав и семилетней девочкой. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель без прав на машине «Хендай Акцент» наехал на семилетнюю девочку, которая вышла на проезжую часть в неположенном для пешеходов месте.
В итоге ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
О водителе известно, что он ранее был судим.
– В отношении водителя составлен административный материал. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове после ДТП загорелось такси, пассажир погиб от серьезных ожогов
Также при пожаре пострадала водитель такси (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
В Гуково водитель во время дождя попал в ДТП
После аварии в Гуково травмы получили трое (подробнее)