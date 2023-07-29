Разрушение в Таганрогском художественном музее показали на видео

В музее разрушена стена и кровля. ФОТО: Следственный комитет

Следственный комитет опубликовал видео, на котором видно разрушение Таганрогского художественного музея.

Судя по видео, в музее разрушена стена, кровля. Также пострадали гаражи и хозпостройки. С потолка свисают квадратные споты, на полу можно разглядеть части осыпавшегося потолка. Большинство картин, висящих на стенах, остались невредимы.

Известно, что в музее хранились предметы живописи, скульптуры, графики, а также декоративно-прикладного искусства.

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