Жителям и гостям Ростова бесплатно покажут короткометражные фильмы

Вниманию зрителей представят лучшие отечественные короткометражки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 30 июля в Ростове-на-Дону состоится X юбилейный Фестиваль уличного кино. В рамках мероприятия бесплатно покажут лучшие отечественные короткометражки.

Посмотреть киноленты все желающие смогут в Парке Революции. Начало акции в 18 часов.

В программу внесли:

18 часов - сериал от онлайн-кинотеатра;

19 часов - паблик-ток с актерами сериала;

19:40 - розыгрыш призов;

19:55 - киноквиз;

20:15 - начало показа конкурсной программы фестиваля.

Организаторы просят отметиться в группе VK фестиваля, чтобы они смогли подсчитать количество зрителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области начали съемки фильма «Забытый полк»

Лента донских кинематографистов посвящена события 1941 года (подробности)