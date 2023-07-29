Жителям и гостям Ростова бесплатно покажут короткометражные фильмы

Вниманию зрителей представят лучшие отечественные короткометражки
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вечером 30 июля в Ростове-на-Дону состоится X юбилейный Фестиваль уличного кино. В рамках мероприятия бесплатно покажут лучшие отечественные короткометражки.
Посмотреть киноленты все желающие смогут в Парке Революции. Начало акции в 18 часов.
В программу внесли:
18 часов - сериал от онлайн-кинотеатра;
19 часов - паблик-ток с актерами сериала;
19:40 - розыгрыш призов;
19:55 - киноквиз;
20:15 - начало показа конкурсной программы фестиваля.
Организаторы просят отметиться в группе VK фестиваля, чтобы они смогли подсчитать количество зрителей.
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