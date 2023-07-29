Власти Таганрога помогут жителям в восстановлении жилья после взрыва ракеты

Сейчас проводится поквартирный обход, выясняется ущерб. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

Власти Таганрога помогают людям в восстановлении жилья после взрыва ракеты. Сейчас проводится поквартирный обход, выясняется ущерб, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Суммы необходимой материальной помощи устанавливают специалисты одной из комиссий. Также есть возможность временно распределить людей в ПВРах, но пока места для размещения никому не потребовались.

Отметим, губернатор Василий Голубев ранее подтвердил, что пострадавшие получат выплаты. Сейчас на месте происшествия еще работают сотрудники СК, после завершения следственных действий должны начать разбор завалов.

Напомним, вчера, 28 июля, над Таганрогом сбили украинскую ракету. Ее обломки упали в районе художественного музея и кафе «Чехов сад», там сейчас действует режим ЧС. Проезд перекрыт.

Всего после взрыва травмы получили 16 человек, 10 из них были госпитализированы: 9 - в состоянии средней тяжести, еще один человек - в тяжелом состоянии, ему провели операцию. Известно, что утром 29 июля был выписан один из пострадавших.

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