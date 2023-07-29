ДТП произошло в Егорлыкском районе. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

На трассе в Ростовской области в ДТП погибли молодой человек и беременная девушка. Об этом сообщил подписчик одного из ростовских пабликов VK.

Трагедия произошла в Егорлыкском районе, около хутора Прогресс. Мужчина утверждает, что водитель легковушки и его пассажирка ехали из больницы, которая находится Ростове.

В отделе пропаганды УГИБДД подтвердили факт аварии и пол погибших.

- ДТП зафиксировали днем 28 июля на трассе Ростов - Ставрополь. Предварительно, 23-летний владелец автомобиля «ВАЗ 2107» во время дождя не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью», - прокомментировали в УГИБДД.

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