Футболисты ФК «Ростов» сыграли вничью с «Зенитом» в матче 2 тура РПЛ

Футбольную баталию провели на стадионе «Ростов Арена». Фото: Денис Демков

Сегодня, 29 июля, футболисты ФК «Ростов» на домашнем стадионе сразились с «Зенитом». Встреча 2 тура Российской Премьер-Лиги завершилась ничейным счетом - 1:1 (0:1).

Первая половина игры прошла бодро, но команды долгое время не могли забить друг другу. Только на 43-й минуте у гостей отличился Матео Кассьерра.

Кроме этого, в первой части встречи было несколько угловых, а также произошла одна замена в составе команды из Санкт-Петербурга: Дмитрию Чистякову потребовалась медицинская помощь, и вместо него на поле вышел Страхиня Эракович.

Во втором тайме противостояние продолжилось. На 50-й минуте Густаво Мантуан («Зенит») и Хорен Байрамян («Ростов») получили по желтой карточке.

После этого последовали замены:

- на 58-й минуте в составе ростовчан с поля ушли Хорен Байрамян, Даниил Уткин и Кирилл Щетинин вместо них в игру вступили Мохаммад Мохеби, Роман Акбашев и Алексей Миронов. Таким образом, у «Ростова» сегодня было два дебюта.

- на 60-й минуте в составе гостей Густаво Мантуана сменили на Марио Фернандеса.

На 63-й минуте Мохаммад Мохеби едва не забил гол. На 68-й минуте желтую карточку получил Роман Акбашев, на 87-й минуте - Денис Терентьев.

В конце матча снова провели ряд замен. В добавочное время ход игры переломил Николай Комличенко, забив пенальти.

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