Трафик через пункты пропуска Ростовской области к новым регионам вырос на 30 %

Стоянки для транспорта создали по пути к новым регионам и в Крым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области автотрафик через контрольно-пропускные пункты в сторону новых регионов и Крыма увеличился на 30 %. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил губернатор Василий Голубев.

- Мы видим рост количества транспорта, примерно до 30 %, в сторону новых регионов, в сторону Крыма. Думаю, что по мере модернизации дорог и улучшения сервиса люди будут пользоваться этим направлением, потому что это тоже удобный путь движения на юг, - отметил Василий Голубев.

Глава региона при этом добавил, что Ростовская область граничит с ДНР и ЛНР на протяжении 600 км и на этом участке сейчас работают 11 пропускных пунктов.

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При этом для водителей большегрузов и легковушек постарались создать комфортные условия. Например, в нескольких местах развернули стоянки, где можно отдохнуть.

- Мы в последнее время поработали над приведением в порядок пунктов пропусков. При этом еще в 2020 году создали у себя достаточно крупную стоянку, пункт передержки автомобилей. Таких стоянок две на территории Ростовской области. Кроме того, не так давно мы, именно Ростовская области, сделали стоянки на территории ДНР, - рассказал Василий Голубев.

Напомним, ранее сообщалось о возможности проехать из Ростова-на-Дону в Крым по новым регионам. Речь идет о дороге, которая проходит мимо Мариуполя, Бердянска и Мелитополя до Джанкоя.

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