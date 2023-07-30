В Ростове из-за сильного ветра затопило центральный пляж

Из-за сильного западного ветра произошел нагон воды на центральный пляж Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону из-за сильного западного ветра произошел нагон воды на центральный пляж. В итоге берег с песком ушел под воду, это сняли на камеру очевидцы.

Судя по съемке, река залила часть суши, а потом дошла до гранитной облицовки набережной. В некоторых местах вода была и на пешеходной части, которая выложена плиткой.

Ростовчане в комментариях под видео в шутку предложили загорать теперь на правом берегу Дона.

Погодные казусы прокомментировали в Ростовском гидрометцентре.

- Наблюдался ветровой нагон воды. Утром 29 июля уровни воды на участке Азов - Ростов-на-Дону сохранялись выше неблагоприятных отметок на 4-12 см. В ближайшие сутки опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не ожидается, - отметили синоптики.

Сегодня, 30 июля, ветер обещают северо-западный и западный 6-11 м/с, иногда до 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит +28-30 градусов.

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