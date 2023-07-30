Председатель Заксобрания Ростовской области поздравил земляков с Днем ВМФ

В 2023 году День Военно-Морского Флота отмечается 30 июля Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Сегодня, 30 июля, в России отмечается День Военно-Морского Флота. В Ростовской области земляков с этим праздником поздравил председатель донского Заксобрания Александр Ищенко.

- Военно-Морской флот - это героическая слава, честь и отвага, доблесть и смелость, крепость духа и верность Отечеству. Поздравляю всех ветеранов флота, всех, кто сегодня под крестовым Андреевским флагом выполняет боевые задачи и защищает Родину на наших морских рубежах, - написал в Telegram Александр Ищенко.

Напомним, ВМФ как самостоятельный вид Вооруженных Сил начал складываться с конца XVII века.

К слову, первая постоянная группировка сил - Азовский флот - была сформирована из судов, построенных в 1695-1696 годах. Этот флот предназначался для поддержки армии в кампании по взятию турецкой крепости Азов.

- Сейчас Военно-морской флот защищает интересы страны и ее союзников, поддерживает военную безопасность морских и океанских направлений, - говорится на сайте Минобороны России.

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