Главный тренер ФК «Ростов» назвал чудом снятие запрета на регистрацию новичков

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию со снятием запрета на регистрацию новых игроков в эфире «Матч ТВ».

- Чудо произошло. Я всегда подгонял, но толку-то. Не знаю, что происходило, но надо поблагодарить РФС, насколько он включился. Случилось, и слава Богу, - сказал Валерий Карпин.

Наставник донской команды выказался о снятии запрета перед матчем 2 тура РПЛ «Ростов» - «Зенит». К слову, это встреча вчера, 29 июля, завершилась ничейным счетом.

Напомним, разрешение на регистрацию игроков поступило от Международной федерации футбола (ФИФА). Теперь Валерий Карпин может рассчитывать на Данилу Сухомлинова, Кирилла Столбова, Евгения Чернова, Илью Вахания, Алексея Ионов и Романа Акбашева.

Ограничения были связаны с долгом перед шведским «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста.

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