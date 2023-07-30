В Таганроге продолжают разбор завалов в зоне ЧС, задействовали 8 единиц техники

Всего задействовали 8 единиц техники. Фото: телеграм-канал главы администрации Таганрога Андрея Фатеева

В зоне ЧС в Таганроге, на месте падения обломков ракеты, для разбора завалов задействовали спецтехнику. Информацию об этом 30 июля опубликовали местные и областные власти.

- Всего задействовали 8 единиц техники. Одновременно с этим комиссия по обследованию домов продолжает свою работу, - говорится в сообщении.

Известно, что на сегодняшний день поступило уже 27 заявлений на единовременную материальную помощь. Еще семь человек получили консультации и должны предоставить заявления 31 июля 2023 года.

Работа по приему заявлений продолжается.

Добавим, на утро 30 июля число пострадавших, которым потребовалась медпомощь, увеличилось до 22 человек. В том числе, с ушибом после падения с велосипеда к медикам обратился один ребенок. В больнице сейчас остаются 9 человек в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, 28 июля над Таганрогом сбили украинский снаряд. Его части упали на жилой сектор и повредили несколько построек. В настоящее время в районе места происшествия действует режим ЧС.

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