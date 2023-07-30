Смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика произошло в Ростовской области

Авария произошла на автодороге М-4 «Дон» - Каменоломни Фото: Сергей ГАПОН

На трассе в Ростовской области после ДТП с грузовиком погиб 45-летний водитель иномарки, его 13-летний пассажир попал в больницу. Об этом сегодня, 30 июля, сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД.

Авария произошла на автодороге М-4 «Дон» - Каменоломни в Октябрьском районе.

Предварительно, около 10 утра владелец Renault Symbol, выезжая со второстепенной дороги в сторону Шахт, не уступил проезд транспорту, который пользовался преимуществом в движении. В результате произошло столкновение с грузовым автомобилем.

- Водитель легковушки погиб на месте, а его пассажир, который находился на переднем сидении, был доставлен в медицинское учреждение. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, - сообщили в УГИБДД.

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