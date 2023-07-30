Власти опровергли вспышку кори в больнице № 20 Ростова-на-Дону

Корь - острое инфекционное заразное заболевание Фото: Олег УКЛАДОВ

Вспышки кори в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону не фиксировали. Об этом 30 июля сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

- Вспышки в настоящее время нет. В инфекционном отделении находится пациент с подозрением на корь. Проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия. В начале следующей недели, после проведения исследований, диагноз будет установлен, - разъяснил Сергей Тюрин.

Представитель донских властей добавил, что ситуация сейчас находится на контроле областного Минздрава и управления Роспотребнадзора.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что одну из женщин, которая приходила с ребенком в больницу, якобы попросили побыть на карантине.

Добавим, еще весной 2023 года жителей Ростова и области попросили массово вакцинироваться из-за «напряженной эпидситуации».

Корь - острое инфекционное заразное заболевание. Она передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно даже не общаясь с больным, а просто находясь в помещении, в котором он до этого присутствовал.

Неблагоприятные исходы обычно вызваны осложнениями. Самые серьезные из них - слепота, энцефалит, тяжелая диарея, ушные инфекции и пневмония. У взрослых заболевание протекает тяжелее, чем у детей.

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