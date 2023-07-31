В центре Ростова-на-Дону 5 августа ограничат движение автомобилей

Водителям стоит заранее продумать свой маршрут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Ростова ограничат движение транспорта. Соответствующая информация появилась на сайте Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Так, на проспекте Соколова автовладельцы не смогут проехать и сделать остановку на участке от Большой Садовой до проспекта Соколова, 24. Такие меры необходимы для превышения пропускной способности. Водителям стоит заранее продумать свой маршрут.

Напомним, что с 1 августа по 15 декабря в донской столице ограничат движение транспорта на улице Еременко. Причиной стало строительство скоростного трамвая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове ограничат движение на Еременко с 1 августа по 15 декабря

Автомобилистам стоит заранее выбрать маршрут

(Подробности)