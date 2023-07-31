В центре Ростова-на-Дону 5 августа ограничат движение автомобилей

Водителям стоит заранее продумать свой маршрут
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В центре Ростова ограничат движение транспорта. Соответствующая информация появилась на сайте Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Так, на проспекте Соколова автовладельцы не смогут проехать и сделать остановку на участке от Большой Садовой до проспекта Соколова, 24. Такие меры необходимы для превышения пропускной способности. Водителям стоит заранее продумать свой маршрут.
Напомним, что с 1 августа по 15 декабря в донской столице ограничат движение транспорта на улице Еременко. Причиной стало строительство скоростного трамвая.
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