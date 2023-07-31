В Ростове рабочая неделя начнется с солнечной и жаркой погоды

Жара будет до +31 градуса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону ожидается жаркая и солнечная погода. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В понедельник, 31 июля, в донской столице весь день будет солнечно. Днем ожидается жара до +30…+31 градуса. К вечеру в Ростове станет немного прохладнее до +25 градусов. Порывы ветра будут слабые до четырех метров в секунду.

Отметим, что во вторник, 1 августа, в городе будет жарко до +33 градусов.

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