В Ростовской области к нацпроекту подключились 11 предприятий

В компаниях прошли стартовые совещания
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области к нацпроекту «Производительность труда» подключилось 11 предприятий. Об этом сообщили в правительстве региона 30 июля.
Согласно опубликованной информации, в компаниях уже прошли совещания, где работникам рассказали о задачах, целях и предстоящих событиях. Кроме того, созданы рабочие группы из числа сотрудников. На предприятиях выберут ключевые потоки и разберут проблемы, а также подготовят собственных инструкторов по бережливому производству.
- Участие в нацпроекте является для предприятий бесплатным. Компании получают системные меры поддержки, - сообщили в правительстве Ростовской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовская область заняла второе место в рейтинге цифровой трансформации
Цифровое развитие донского региона оценили по 14 показателям