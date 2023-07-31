В Ростовской области к нацпроекту подключились 11 предприятий

В компаниях прошли стартовые совещания Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области к нацпроекту «Производительность труда» подключилось 11 предприятий. Об этом сообщили в правительстве региона 30 июля.

Согласно опубликованной информации, в компаниях уже прошли совещания, где работникам рассказали о задачах, целях и предстоящих событиях. Кроме того, созданы рабочие группы из числа сотрудников. На предприятиях выберут ключевые потоки и разберут проблемы, а также подготовят собственных инструкторов по бережливому производству.

- Участие в нацпроекте является для предприятий бесплатным. Компании получают системные меры поддержки, - сообщили в правительстве Ростовской области.

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(Подробности)