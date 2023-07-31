В Таганроге 31 июля будет жарко и солнечно

Столбики термометров покажут до +29 градусов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Таганроге 31 июля ожидается жаркая и солнечная погода. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».
Так, в этот день в городе будет преимущественно ясно. Днем температура воздуха составит +29 градусов и ожидается переменная облачность. К вечеру столбики термометров опустятся до +26 градусов.
Отметим, что в Ростове 31 июля ожидается жара до +31 градуса.
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