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НовостиОбщество31 июля 2023 6:25

Стало известно, когда в начале августа пройдут дожди в Ростове-на-Дону

Донские синоптики представили прогноз на первую декаду августа 2023 года
Ангелина СКИБА
Кратковременные дожди возможны 2 и 3 августа

Кратковременные дожди возможны 2 и 3 августа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе, с 31 июля по 6 августа, в Ростове-на-Дону ожидаются как солнечные, так и ненастные дни. Об этом можно судить по прогнозу Гидрометцентра.

Так, осадки - кратковременные дожди - в ближайшие дни возможны в среду и четверг, 2 и 3 августа. Также накрапывать должно в ночь со вторника на среду.

В остальные дни прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью. В светлое время суток температура воздуха будет колебаться от +21 до +37 градусов, в темное время суток - от +20 до +24 градусов.

Ветер обещают слабый, в районе 3 м/c. Самой жаркой станет суббота.

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