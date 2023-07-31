Власти Ростова-на-Дону опубликовали полный список безопасных бассейнов

Нарушений не было на 19 объектах
Фото: Олег Укладов
Власти Ростова-на-Дону опубликовали список бассейнов и аквапарков, где строго соблюдают нормы и технику безопасности. Вывод сделали на основе результатов масштабной проверки, которая состоялась 27 и 28 июля.
ЗАМЕЧАНИЙ НЕ БЫЛО НА 19 ОБЪЕКТАХ:
- аквапарк «Н2О», проспект Михаила Нагибина;
- бассейн «Гедон», улица Евдокимова;
- РК «CITYcreek», улица Республиканская;
- ГК «Голубая Волна», улица Левобережная;
- отель «Петровский причал», улица Левобережная;
- загородный клуб «Weekend», улица Левобережная;
- кафе «Три кувшина», улица Левобережная;
- ГК «Охотничий клуб», улица Левобережная;
- отель «Высокий берег», улица Левобережная;
- Детский оздоровительный центр «ОлимпикДети», улица Максима Горького;
- ООО «ГРК «Ростовский», улица Тракторная;
- ТРЦ «Темерницкий», улица Лелюшенко;
- парк-отель «Белладжио», улица 50-лет РСМ;
- РК «Старый город», проспект Шолохова;
- загородный клуб «Графский парк», улица Левобережная;
- резиденция Embargovilla, улица Левобережная;
- ГРК «Восьмое Небо», улица Малиновского;
- РЦ «St. Tropez», проспект Стачки;
- загородный клуб «Ближняя дача», улица Чемордачка.
Известно, что всего специалисты обследовали 30 городских площадок, об этом сообщалось ранее. Нарушения выявили в десяти местах, некоторым организациям выписали предостережения.
Основными недочетами оказались: отсутствие спасателей, медперсонала и помещений в медицинским инвентарем. Все собранные материалы теперь изучат в Роспотребнадзоре.
Напомним, рейд по культурно-развлекательным комплексам провели после гибели 4-летнего малыша. Мальчик умер 26 июля в одном из городских аквапарков. По этому факту было возбуждено уголовное дело (статья - «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
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