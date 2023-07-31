В Ростовской области предприниматель не захотел переделывать забор и выплатит заказчику больше миллиона рублей

Устранение недостатков обошлось бы предпринимателю в сумму, которая была бы меньше конечной в разы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области предприниматель некачественно установил забор и при этом не стал реагировать ни на какие претензии заказчика. Тогда пострадавший обратился в управление Роспотребнадзора по региону. Он просил помочь защитить его права. Управление обратилось с соответствующим иском в суд, сообщается на сайте ведомства.

– Суд поддержал иск управления Роспотребнадзора по Ростовской области о защите прав потребителя, которому была оказана услуга по установке забора ненадлежащего качества, – прокомментировали специалисты.

Теперь предпринимателю, по решению суда, придется выплатить сумму, которая превышает 1,3 миллиона рублей. Она складывается из 175 тысяч рублей, которые должны были пойти на устранение недостатков, неустойки за то, что вовремя не были удовлетворены требования потребителя (752 тысячи) и компенсации морального вреда (3 тысячи). Также в эту сумму входит и штраф в 465 тысяч рублей. Его нарушителю придется заплатить за то, что он не захотел решить проблему своего заказчика в досудебном порядке.

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