В Таганроге начали перечислять первые выплаты пострадавшим от взрыва ракеты

28 июля над Таганрогом была сбита украинская ракета. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева
В Таганроге пострадавшим после взрыва ракеты начали перечислять первые выплаты. Пока средства выделяются из местного бюджета, рассказал 31 июля глава администрации города Андрей Фатеев.
- Принято 51 заявление на 108 граждан на единовременную выплату на первоочередные нужды, а также по утрате имущества. Сегодня начинаем производить первые выплаты из местного бюджета, - написал в Telegram Андрей Фатеев.
Сити-менеджер добавил, что, кроме указанных заявителей, еще 22 человека попросили о выплатах на возмещение вреда здоровью. По этому вопросу мэрия приморского города обратится к губернатору Василию Голубеву.
Напомним, 28 июля над Таганрогом была сбита украинская ракета. Ее части упали в центр города и повредили несколько построек. Медицинская помощь потребовалась 22 таганрожцам, в том числе одному ребенку, у которого был ушиб после падения с велосипеда. Сейчас в больнице остаются 9 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появились фотографии и видео с места взрыва в гаражном кооперативе Волгодонска
Повреждено пять гаражей, МЧС сообщает о взрыве газового баллона (подробности)