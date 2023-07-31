В Таганроге начали перечислять первые выплаты пострадавшим от взрыва ракеты

28 июля над Таганрогом была сбита украинская ракета. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

В Таганроге пострадавшим после взрыва ракеты начали перечислять первые выплаты. Пока средства выделяются из местного бюджета, рассказал 31 июля глава администрации города Андрей Фатеев.

- Принято 51 заявление на 108 граждан на единовременную выплату на первоочередные нужды, а также по утрате имущества. Сегодня начинаем производить первые выплаты из местного бюджета, - написал в Telegram Андрей Фатеев.

Сити-менеджер добавил, что, кроме указанных заявителей, еще 22 человека попросили о выплатах на возмещение вреда здоровью. По этому вопросу мэрия приморского города обратится к губернатору Василию Голубеву.

Напомним, 28 июля над Таганрогом была сбита украинская ракета. Ее части упали в центр города и повредили несколько построек. Медицинская помощь потребовалась 22 таганрожцам, в том числе одному ребенку, у которого был ушиб после падения с велосипеда. Сейчас в больнице остаются 9 человек.

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