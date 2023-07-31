30 спецмашин привлекли к ликвидации последствий взрыва ракеты в Таганроге

Завтра должны начать замену окон и дверей в наиболее пострадавшем доме. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

В Таганроге после падения украинской ракеты в ликвидации завалов задействовали уже более 30 единиц техники, до этого сообщалось о 8 спецмашинах. Обновленная информация поступила от главы администрации города Андрея Фатеева.

- По состоянию на утро 31 июля, разбор завалов продолжается. Задействовали уже более 30 единиц техники, - рассказал Андрей Фатеев.

Известно, что завтра, 1 августа, специалисты должны начать замену окон и дверей в наиболее пострадавшем доме.

Сейчас местные власти ведут прием заявок на материальную помощь, первые выплаты уже начались.

Напомним, Напомним, 28 июля над Таганрогом была сбита украинская ракета. Ее части упали в центр города и повредили несколько построек. Медицинская помощь потребовалась 22 таганрожцам, сейчас в больнице остаются 9 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начались выплаты, на завалах работают 30 спецмашин: что происходит в Таганроге 31 июля после взрыва ракеты

От пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге поступило 22 заявления на возмещение вреда здоровью (подробности)