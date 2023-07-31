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НовостиОбщество31 июля 2023 11:33

В Ростове-на-Дону на 1,5 млрд рублей профинансировали строительство двух многоквартирных домов на Западном

Ожидается, что 265 квартир будет введено в эксплуатацию в начале 2024 года
Наталья ВЕСНИНА
Фото: ru.freepik.com

Фото: ru.freepik.com

Специализированный застройщик «Феникс» из Ростова-на-Дону получил от банка ВТБ финансовую поддержку на сумму свыше 1,5 млрд. Средства будут направлены на строительство нового жилого комплекса в Западном жилом массиве города.

Согласно проекту будет построено два жилых многоквартирных дома площадью около 15,5 тысяч квадратных метров, а также детский сад и подземная парковка. Жилой комплекс рассчитан на 265 квартир. Застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию в начале 2024 года.

- Одним из стратегических направлений деятельности банка в регионе является поддержка жилищного строительства. За прошедший год наш кредитный портфель в этом сегменте достиг 8,5 млрд рублей, увеличившись практически в 3 раза. Тем самым мы не только содействуем развитию местных девелоперов, но и участвуем в решении важного для населения Дона социального вопроса по обеспечению доступным и качественным жильем. Реализация проекта ООО СЗ «Феникс» с участием ВТБ позволит 265 семьям приобрести новые качественные квартиры в одном из самым благоустроенных и комфортных районов города, – рассказал Юрий Авдеев, управляющий ВТБ в Ростовской области – вице-президент.

Как отметил учредитель строительной компании Леонид Вальдман, экспертное сопровождение специалистами банка на всех реализованных этапах проекта свидетельствует о том, что будущий объект обладает необходимой ликвидностью и востребованностью.