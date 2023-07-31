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НовостиОбщество31 июля 2023 13:07

В Ростовской области поймали нарушителя с уловом на 280 тысяч рублей

Мужчина промышлял в Цимлянском водохранилище и в районе порта Волгодонска
Ангелина СКИБА
Сумма ущерба составила около 280 тысяч рублей. Фото: прес-служба УТ МВД по СКФО

Сумма ущерба составила около 280 тысяч рублей. Фото: прес-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области поймали нарушителя с уловом и запрещенными сетями. Возбуждено дело, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Нелегальной добычей в районе порта Волгодонска промышлял 37-летний мужчина, как выяснилось, безработный и неоднократно судимый.

- Во время обыска нашли 250 метров лесковых сетей, а также 250 штук рыбы: рыбца, чехонь, судака, леща, густера и карася. Сумма ущерба составила около 280 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Добавим, дело в отношении задержанного завели по статье «Незаконный вылов водных биоресурсов» (ч. 3 ст. 256 УК РФ).

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