Пожароопасность 5 класса сохранится в Ростовской области в течение двух дней

Из-за жары могут разгореться ландшафтные пожары
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области до конца суток 31 июля, а также 1 августа сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.
Из-за жары возгорания, в том числе ландшафтные, возможны в Орловском, Зимовниковском и Дубовском районах.
Напомним, до этого штормовое предупреждение по пожароопасности действовало 29 и 30 июля в тех же территориях.
Жителей Дона просят быть осторожными с огнем. Нельзя разжигать костры на природе и палить сухую траву.
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