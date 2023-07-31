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НовостиОбщество31 июля 2023 13:25

Пожароопасность 5 класса сохранится в Ростовской области в течение двух дней

Жителям Дона нельзя разжигать костры на природе и палить сухую траву
Ангелина СКИБА
Из-за жары могут разгореться ландшафтные пожары

Из-за жары могут разгореться ландшафтные пожары

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области до конца суток 31 июля, а также 1 августа сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

Из-за жары возгорания, в том числе ландшафтные, возможны в Орловском, Зимовниковском и Дубовском районах.

Напомним, до этого штормовое предупреждение по пожароопасности действовало 29 и 30 июля в тех же территориях.

Жителей Дона просят быть осторожными с огнем. Нельзя разжигать костры на природе и палить сухую траву.

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