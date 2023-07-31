На Ростовском электровозоремонтном заводе выбрали «Лучшего по профессии»

Первое место в конкурсе «Лучший по профессии» среди машинистов крана заняла Марина Пилкина. Фото: Подобед Дмитрий

На Ростовском электровозоремонтном заводе (входит в АО «Желдорреммаш») завершился ежегодный конкурс профессионального мастерства. В период с 18 по 25 июля 40 участников: сварщики, токари, фрезеровщики, машинисты крана и дефектоскописты определяли самых опытных в своей номинации.

Задания для конкурсантов состояли из теоретической и практической частей.

В теоретическую часть входило 60 вопросов и за каждый верный ответ начислялся один балл. После теоретической части уже непосредственно на своих рабочих местах конкурсанты приступали к практике. При этом экспертная комиссия учитывала все нюансы. Прежде всего, качество изделия, а также время выполнения работы и нормативы по охране труда.

Пять дней участники конкурса, каждый в своей номинации, показывали азы мастерства. Дефектоскописты, используя спецоборудование, проводили контроль детали с помощью ультразвукового и магнитопорошкового контроля.

Александр Усик стал победителем в конкурсе «Лучший по профессии» среди токарей. Фото: Близнюкова Оксана

Токари по выданному чертежу изготавливали на станке штуцер, фрезеровщики – «планку». Сварщики, метая искры, выполняли ручную дуговую сварку стальной опоры.

Машинисты, работая на 5-тонном мостовом кране, перемещали груз весом около тонны по двум прямым и двум угловым коридорам, обходили препятствие, опускали груз в «колодец».

- Конкурс профессионального мастерства - не только прекрасная мотивация для работников завода, но и площадка для привлечения молодежи в рабочие специальности, возможность обменяться опытом. Соревнования показали, что на заводе действительно работают настоящие профессионалы, и их профессионализм с каждым годом растет.

В конкурсе присутствует и мотивационная составляющая. Победитель и участники в каждой номинации получают единоразовую денежную премию. Также для лучших участников устанавливается соответствующая надбавка, которая выплачивается в течение 12 месяцев. Финалисты смогут отправиться на всероссийский финал, - комментирует директор по персоналу завода Наталья Костенко.