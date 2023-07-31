Мобильный банк для крупного бизнеса запустили в России

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В России создали мобильный банк для крупных корпоративных клиентов – «ВТБ Бизнес-онлайн CIB». Это собственная разработка банка, полностью основанная на российских технологиях, которая предназначена для решения основных финансовых задач.

Это мобильное приложение создано, в первую очередь, для руководителей финансовых подразделений и казначеев организаций. Приложение позволяет выполнять повседневные банковские операции с помощью смартфона. Также реализован чат с Центром клиентской поддержки. Вход в приложение осуществляется по логину и паролю.

- Мы разработали мобильный банк, ориентируясь на пользовательский опыт наших клиентов. Нам важно, чтобы для руководителей корпораций дистанционное управление финансовыми потоками было простым, удобным и безопасным. Работа в этом направлении продолжается, функционал приложения будет поэтапно расширяться, в дальнейшем оно станет полноценным аналогом веб-версии системы дистанционного банковского обслуживания, − отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ.