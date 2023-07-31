В Ростове раскрыли контрабанду из Казахстана, возбуждено дело

Из-за пяти банок с капсулами завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростов-на-Дону из Казахстана прислали пять банок с запрещенными капсулами. Посылку нашли на почте, сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

- На банках было написано «сжигание жира бомбы», а внутри находились 180 блистерных пластин. Неизвестный препарат сразу же отправили на исследование, - сообщили в надзорном ведомстве.

Позже выяснилось, что подозрительные капсулы содержали 39,78 гр. сильнодействующего вещества.

Изумленный получатель - 38-летний мужчина - пояснил таможенникам, что сжигатель жира ему посоветовал приобрести родственник.

Возможно, новый владелец опасного товара и не подозревал о его свойствах, но незнание закона не освобождает от ответственности. Из-за пяти банок теперь он может получить от 3 до 7 лет тюрьмы, а также штраф в 1 млн рублей.

Дело завели по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ» (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ).

- На лекарственные препараты с сильнодействующими веществами перед ввозом в страну нужно оформлять документы, подтверждающие, что их назначил специалист. Исключение - лекарства, зарегистрированные в России и отпускаемые без рецепта, - прокомментировали в пресс-службе Ростовской таможни.

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