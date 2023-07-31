В Ростове женщину подозревают в убийстве мужа

Местная жительница ударила своего избранника ножом в шею Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону 37-летнюю женщину подозревают в убийстве мужа. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, в ночь на 31 июля подвыпившая жительница находилась во дворе многоквартирного дома на улице Таганрогской. Между ней и ее 43-летним супругом завязалась ссора. В какой-то момент она взяла в руки нож и ударила им в шею мужа. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Приехавшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Женщину задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе.

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(Подробности)