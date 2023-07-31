В Ростове-на-Дону с 1 августа изменят число автобусов и маршрутов

. Отметим, что с маршрутов уберут все старые автобусы. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове с 1 августа изменят количество автобусов и маршрутов. Об этом сообщили на сайте «Ростовского городского транспорта».

Одно из главных требований для общественного транспорта – наличие кондиционера и двигатель стандарта не ниже Евро-4, водители будут работать в рубашках голубого цвета и чёрных брюках. Исключение — маршрут №38, его на конкурсе не разыграли. Отметим, что с маршрутов уберут все старые автобусы. Кроме того, изменятся схемы общественного транспорта.

Так, маршрут №13 «СТ Утро — Богатяновский спуск» делят на два маршрута. Автобусы будут ходить от улицы Орбитальной до Центрального рынка, маршрут №13А — от СТ «Утро» до Центрального рынка. Кроме того, участок по улице Береговой до Богатяновского спуска будет обслуживать новый маршрут №76. Автобусы маршрута №24 будут ходить дальше — через Темерницкий мост до ТРЦ «Мегамаг».

Маршрут №50 «Филиал Часового завода — Лендворец» теперь будет поворачивать с проспекта Ленина на проспект Михаила Нагибина, а затем двигаться по проспекту Ворошиловскому и улице Московской, а затем добираться до начала проспекта Будённовского и улицы Береговой. Кроме того, автобусы марки «ПАЗ Vector» заменят на более вместительные машины. Транспорт по маршрутам №№34, 42 вновь сократят до микрорайона «Платовский». Теперь до Донского инфекционного центра будет двигаться маршрут №37 — на нём планируется 4 больших автобуса, которые будут ходить от Сельмаша.

Маршрут №73 продлят от «Ленты» на улице Жданова до ЖК «Западная резиденция». Также старые Hyundai County заменят на четырёхлетние «Газель Next».

Автобусы №75 начнут ходить от Центрального рынка на левый берег по улице Московской. Остальная часть схемы не меняется. Кроме того, маршрут №76 будет обслуживать ЖК «Скай-Парк». Микроавтобусы будут делать круг через Нансена — Дальний — Ленина, а затем поедут в центр по Шеболадаева — Будённовскому. Затем они повернут на улицу Береговую и ехать до её восточного конца.

На городских дорогах уже появился и новый маршрут №84 для жителей ЖК «Вересаево» уже начал работу. В ближайшее время его схему изменят, чтобы остановки были ближе к жилым домам.

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