В Ростове на Аллее Роз на техобслуживание закрыли светомузыкальный фонтан

Причиной стало засорение системы фильтрации. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону на Аллее Роз закрыли светомузыкальный фонтан на техобслуживание. Об этом сообщили на сайте администрации города 31 июля.

Причиной стало засорение системы фильтрации. Сейчас подрядчики занимаются регламентными техническими работами по очистке фильтров и системы подачи очищенной воды. В администрации уточнили, что работы будут идти с 31 июля по 3 августа.

Отметим, что фонтан был открыт 1 июня прошлого года. Это одно из любимых мест отдыха жителей Советского района.

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(Подробности)